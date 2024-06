Bom dia!

Impasse. Debate do Programa de Governo começa com o Parlamento partido ao meio. De um lado, PSD e CDS. Do outro, PS, JPP, Chega, IL e PAN. Houve trocas de argumentos e de acusações. O Governo já fala em sabotagem e a Oposição desconfia de engodo.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca a crise política. Carlos Pereira queria PS mais dialogante.

Saiba ainda que Madeira está nomeada para outro prémio e que aumenta o número de residentes na Região.

Não perca também nesta edição o Caderno de Imobiliário e Reabilitação Urbana, que lhe dá conta que o Alojamento Local voltou a crescer em maio e que a marina do Funchal só fica pronta no final do ano.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta quarta-feira!