A Câmara Municipal de Machico reforçou a verba atribuída às associações culturais com sede no Município. São 12 as entidades que vão usufruir do apoio monetário, num total de 34 mil euros.

De acordo com um comunicado da autarquia, a verba atribuída este ano “é superior aos anos transatos” e visa, de forma global, a valorização da cultura e dos seus agentes.

Apoiar a criação, promoção, desenvolvimento e descentralização culturais; preservar a identidade cultural e os patrimónios locais e regionais; estimular e fomentar canais de favorecimento da cultura para todos e contribuir para a formação artística e cultural de novos públicos e ainda contribuir para a modernização e dinamização das coletividades são os objetivos.

Os protocolos entre a autarquia e os responsáveis pelas entidades culturais que irão usufruir desta medida foram celebrados hoje nos Paços do Concelho.

Em representação da Câmara Municipal esteve o presidente Ricardo Franco a vereadora com o pelouro da Cultura, Mónica Vieira.