A Câmara Municipal de Machico promove, no dia 13 de abril, o IV Encontro de Tunas Académicas, no Auditório do Fórum Machico.

O evento contará com a presença da Tuna D’elas e com a TUMa, ambas da Região, e ainda com a TUBA – Tuna Universitária de Belas Artes de Lisboa, que visita a Madeira pela primeira vez.

O III Encontro de Tunas Académicas em Machico está agendado para 20 horas e terá entrada gratuita.

“De referir que o espetáculo servirá ainda de mote para as comemorações do aniversário de Tuna Universitária da Madeira (TUMa), que este ano assinala o seu 30º aniversário”, esclarece a autarquia em nota enviada às redações.