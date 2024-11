Machico acolheu curso de urgências e emergências em cuidados de saúde primários

Realizou-se, hoje, dia 26 de novembro, a primeira edição do ‘Curso I in situ de Simulação de Urgências e Emergências em Cuidados de Saúde Primários’, fora do Centro de Simulação Clínica da Madeira (CSCM), do Serviço de Saúde da RAM (SESARAM, EPERAM).

Esta formação teve lugar no Serviço de Atendimento Urgente do Centro de Saúde de Machico e teve por objetivo o treino de médicos, internos e especialistas de Medicina Geral e Familiar (MGF), assim como enfermeiros que exerçam funções no Serviço de Atendimento Urgente nesta unidade de saúde, em termos de abordagem às situações de paragem cardiorrespiratória e de edema agudo do pulmão.

Leia a nota de imprensa do SESARAM:

“Pretendeu-se, desta forma, reforçar as competências técnicas e não-técnicas destes profissionais e potenciar o raciocínio clínico, o trabalho em equipas de saúde multidisciplinares e a aplicação de conhecimentos clínicos em situações críticas em contexto de Serviço de Atendimento Urgente dos Cuidados de Saúde Primários”.

Este treino, realizado em ambiente de simulação de cenários clínicos, desenhado para a formação de médicos e enfermeiros, leva em consideração as suas necessidades formativas e os recursos disponíveis nos Cuidados de Saúde Primários.

A projeção de cursos fora do CSCM era um dos principais objetivos da Área de Formação de MDF para 2024. O primeiro passo foi dado em Machico, estando programada, para 2025, a continuidade desta iniciativa noutros Serviços de Atendimento Urgente dos Cuidados de Saúde Primários da RAM, em paralelo com a execução periódica dos cursos pré-existentes no CSCM, onde, desde 2022, já foram realizadas 15 edições de cursos nesta temática.

O “Curso I in situ de Simulação de Urgências e Emergências em Cuidados de Saúde Primários” teve por formadores os médicos Ana Isabel Cunha, Diogo Romeira, Inês Gonçalves, Mara Pereira, Nivalda Pereira, e os enfermeiros Dinarte Freitas, Dino Fernandes e Luís Jardim, todos elementos da equipa do Centro de Simulação Clínica da Madeira.

O secretário regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, acompanhado dos dirigentes da Saúde, enalteceu o trabalho realizado pela jovem equipa multidisciplinar de formadores e incentivou a realização de mais atividades com estas características.”