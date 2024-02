Decorreu, de 19 a 23 de fevereiro, na escola EB1/PE da Cruz de Carvalho, a primeira LTTA do projeto Erasmus +AOPEL ( Action Oriented Pedagogy in Environmental Literacy). Tem como países parceiros Itália, Espanha, Holanda e Roménia, sendo este último o país coordenador do projeto. “A semana contou com a cerimónia de recepção e o desenvolvimento de trabalhos relacionados com a temática da sustentabilidade ambiental e reciclagem. Serviu, ainda, para participar em atividades culturais e recreativas”, refere a escola em nota de imprensa.