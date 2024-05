No fim de semana de 7, 8 e 9 de junho, o Lions Clube do Funchal realiza a 33.ª Feira do Pão, que terá lugar na Praça da Restauração como habitualmente.

Ao longo dos anos esta Feira tem como objetivo angariar fundos para a concessão de Bolsas de Estudo a alunos universitários da Madeira de famílias carenciadas, desta forma ajudando os nossos jovens a prosseguirem os seus estudos.

No ano Letivo 2023/2024 foram concedidos apoios a 21 alunos, com a organização a querer alargar a atribuição de bolsas de estudo a mais alunos.

Em termos programáticos, a feira abre no dia 7 pelas 17h e prolonga-se por todo o fim de semana, 8 e 9, abrindo de manhã para a venda de pão de fabrico caseiro e bolos.

Ao longo do certame, haverá ainda sandes variadas e bebidas numa roulotte da Empresa de Cervejas da Madeira.