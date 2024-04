Comissão Organizadora do Congresso Regional do CDS-PP/Madeira detetou irregularidades na moção de estratégia da candidata à liderança do partido, Lídia Albornoz, e deu um prazo de 48 horas para que fossem sanadas, disse hoje fonte partidária.

Ora, perante esta notícia, veiculada em vários órgãos de comunicação social, Lídia Albornoz refere que “ainda não foi contactada pela comissão organizadora do congresso”.

“O processo das candidaturas ainda não está fechado porque a COC (Comissão Organizadora do XIX Congresso Regional) detetou várias irregularidades na moção B e verificadas hoje concluímos que se mantêm”, disse o presidente desta estrutura, Amílcar Figueira, à agência Lusa.

A comissão do congresso dos centristas, que se realiza em 13 e 14 de abril, recebeu duas moções de estratégia global, tendo a A, com o título “Em nome do futuro”, como principal subscritor o democrata-cristão José Manuel Rodrigues, presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, que liderou o partido entre 1997 e 2015.

A moção B, intitulada “Decidir o presente, preparar o futuro”, colocou a presidente da concelhia do partido no concelho de Santa Cruz na corrida à liderança, mas pode ser invalidada devido às irregularidades, caso não sejam sanadas “até às 20:00 do dia 04”, quinta-feira, adiantou Amílcar Figueira.

O responsável centrista apontou que são necessárias 150 assinaturas, tendo Lídia Albornoz apresentado 158, das quais 133 foram consideradas válidas.

Segundo Amílcar Figueira, 17 subscritores da moção B não são militantes do partido, quatro assinaram as duas moções - “o que não pode acontecer de acordo com o regulamento do congresso” - e dois estão desfiliados.