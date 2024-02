Questionado se o contencioso da autonomia “é uma farsa”, conforme foi dito no debate de ontem, Pedro Coelho defende o contrário. “Existe, não é uma farsa”, afirmou.

Sobre autonomia, disse que este “não é um processo de hoje”, que “tem mais de 200 anos”.

“Obviamente foi consagrada na constituição de 76 mas é um processo inacabado, por isso ainda se fala do contencioso da autonomia”, sublinhou lançando exemplos.

Pedro Coelho aproveitou para lembrar que “no último Orçamento do Estado o PSD apresentou 34 propostas e dessas 34 só duas foram aprovadas pelo PS”, referindo a regulamentação do subsídio social de mobilidade, o passe sub 23 e o helicóptero (a ser financiado pelo Estado), como propostas que não foram aprovados pelo PS.

“No PSD estamos sempre pela Madeira e o PS quando chega à República, muitas vezes, por razões partidárias esquece-se da Madeira”, sublinhou.