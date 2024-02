O cabeça de lista da Alternativa 21 defendeu hoje uma intervenção do Estado para “subir os salários”. Miguel Silva entende que o Estado devia assumir um papel regulador, de maneira a intervir no mercado para redistribuir os rendimentos pelos trabalhadores.

O candidato deu o exemplo dos setores da hotelaria e da restauração como áreas onde poderia haver essa regulação.

As declarações foram feitas hoje, no âmbito do debate promovido pelo JM e pela rádio JM FM e pelo canal naminhaterra.com.

Este é o primeiro de quatro debates que estão previstos.

Relativamente ao aprofundamento da autonomia, Miguel Silva opôs-se ao “aumento da autonomia”, por causa do peso que o Governo Regional “já tem”.

”A única alteração que fazia era criar uma entidade pública que servisse de contrapoder ao Governo” Regional, considerando que hoje os partidos da oposição “não conseguem fazer o seu trabalho”.