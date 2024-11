Laurissilva inspira decoração natalícia do Caniço Shopping

Os 25 anos da floresta Laurissilva inspiraram a decoração natalícia no Caniço Shopping. A iniciativa decorre de uma iniciativa realizada entre a administração do centro comercial e o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN, IP-RAM), sob o mote ‘Vamos decorar o Caniço Shopping... conservando a natureza’.

De acordo com a Secretaria Regional de Agricultura, Pescas e Ambiente, este é o 16.º ano consecutivo que as duas entidades trabalham em conjunto “com o objetivo de unir educação e sustentabilidade”.

Rafaela Fernandes participou esta manhã na inauguração oficial da decoração natalícia e entregou prémios alusivos ao evento.

O tema deste ano, ‘Laurissilva da Madeira – 25 anos Património Mundial da UNESCO’, integra as comemorações do aniversário da classificação da Laurissilva como Património Mundial pela UNESCO, destacando a importância da preservação ambiental.

A iniciativa mobilizou 2401 participantes, oriundos de 40 instituições, incluindo infantários, escolas básicas, centros de atividades e capacitação para a inclusão (CACI’s) e centros comunitários da Região.

Durante a cerimónia, realizada no piso 1 do centro comercial, as crianças de um infantário participante deram início ao evento com a apresentação de uma música de Natal, tendo a secretária regional elogiado e agradecido o empenho de todos.

“Os trabalhos decorativos, criados exclusivamente com materiais reutilizados, transformaram o Caniço Shopping numa vitrine de criatividade e compromisso ambiental”, destaca a tutela do ambiente.

A exposição estará disponível ao público até 15 de janeiro de 2025.