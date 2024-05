A Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo, S.A. abriu concurso público para celebração de contrato de “Empreitada de Reabilitação do Centro de Artesanato do Porto Santo”, nos termos e condições constantes das peças do procedimento.

O contrato terá um prazo de execução de cinco meses e o preço base é de 366.240 euros (trezentos e sessenta e seis mil, duzentos e quarenta euros), acrescido do IVA à taxa legal em vigor. O adjudicatário deverá prestar caução em montante correspondente a 2% do valor contratual.

As peças do concurso encontram-se disponíveis para consulta no site www.sociedadesdesenvolvimento.com e nos escritórios da Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo, S.A., na Avenida Zarco, Edifício do Governo Regional, Funchal.

A disponibilização das peças do concurso, bem como toda a tramitação do procedimento, será feita na plataforma eletrónica https://www.acingov.pt. As propostas deverão ser apresentadas até às 23h59m, do dia 03 de junho de 2024.

O anúncio do procedimento n.º 9484/2024, foi publicado no Diário da República n.º 92 II Série, Parte L – Contratos Públicos, de 13 de maio de 2024.

De acordo com um comunicado enviado à redação, esta intervenção tem como objetivo “a reabilitação do edifício, com a retificação de patologias, nomeadamente a substituição da impermeabilização, substituição de revestimentos de pavimentos, paredes e tetos, e reparação, tratamento e substituição pontual de alumínios e serralharias”. A intervenção ainda inclui a instalação de sistema de deteção de incêndio, intrusão, alimentação a UPS, substituição da iluminação geral e de emergência, instalação de telecomunicações e AVAC, acrescenta.

Na mesma nota, a presidente da Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo, Nivalda Gonçalves, sublinha que “a realização desta reabilitação é de extrema importância, tendo em conta que o Governo Regional pretende adaptar o empreendimento a serviços públicos, nomeadamente Loja do Cidadão e Loja da Juventude, proporcionando à população do Porto Santo uma maior versatilidade, concentração e proximidade dos serviços”.