A 6.ª edição do Festival Internacional Street Arts está a decorrer na Praça do Povo.

Karkocha, o famoso palhaço que fez parar o trânsito nas edições anteriores, e já é figura de cartaz neste certame e fez há instantes o aquecimento do público para a sessão de abertura.

Rúben Silva, o diretor do festival, foi surpreendido com um desafio do artista e mostrou-se estar à altura (literalmente) ao subir para os ombros do palhaço.

Sentado na primeira fila, o palhaço assiste ao lado das entidades oficiais ao vídeo que resume o que tem sido este festival, de ano para ano engrandecido com novos e surpreendentes espetáculos de rua, em que as estátuas vivas são imagem de marca.