Está aprovado o parecer ao projeto de Regulamento de Atribuição de Benefícios Fiscais na Aquisição de Habitação e à Reabilitação Urbana por Jovens no Município do Funchal, para o qual contribuiu o JPP no Conselho Municipal de Juventude do Funchal.

A Juventude JPP, representada no evento por Jéssica Teles e Nuno Freitas, destacaram a importância daquele setor.

“Esta tem sido uma matéria que o JPP tem debatido na Assembleia Legislativa da Madeira, com apresentação de casos práticos, problemas reais e com a exigência de mais soluções”, disse Jéssica Teles, deputada e líder da Juventude JPP.

“Para o JPP é um imperativo regional debatermos este assunto do acesso à habitação de forma séria, comprometida, despejada de ideologias e de partidarismo, mas com sentido de responsabilidade acrescido daquela que é a nossa missão, reforçando aqui o papel de todos, nos órgãos deliberativos, como na Assembleia Legislativa, ou nas autarquias locais”, rematou a mesma voz.