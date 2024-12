A Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria está a realizar uma intervenção nas casas de banho utilizadas pelos alunos do 1.º ciclo da Escola Bartolomeu Perestrelo, no âmbito do contrato interadministrativo com a Câmara Municipal do Funchal.

A obra inclui a instalação de torneiras temporizadas (fluxómetro) nos lavatórios, urinóis e sanitas, substituição de sanitas e de outros acessórios, para além do desentupimento e reposição do normal funcionamento da rede de saneamento.

Esta intervenção permite não só restabelecer o pleno funcionamento das casas de banho, mas também assegurar uma significativa poupança de água, com os temporizadores a otimizar o consumo, contribuindo para uma gestão mais sustentável.

A melhoria destas infraestruturas responde a uma necessidade urgente, tendo em conta o estado de degradação e a limitação no uso das instalações, que há anos apresentavam problemas que comprometiam o conforto e a higiene dos alunos.

O presidente da Junta, Pedro Araújo, acompanhado do vogal responsável pelas intervenções públicas, Bruno Bento, visitou a obra, sexta-feira, destacando o impacto positivo da requalificação, que começou no dia 11 e deverá estar concluída na próxima semana.