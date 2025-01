No próximo dia 11 de fevereiro, a Junta de Freguesia do Caniço, em colaboração com a Polícia de Segurança Pública (PSP), irá realizar uma sessão informativa sobre o tem a ‘Perigos e Burlas Informáticas’.

Segundo Milton Teixeira, presidente da Junta, o objetivo é alertar a população sobre os riscos online e fornecer orientações para evitar cair em fraudes digitais.

“A sessão será uma excelente oportunidade para aprender a proteger-se e aos seus dados na internet. A participação é gratuita e aberta a todos os interessados”, declara o autarca.

As inscrições podem ser realizadas no site da Junta de Freguesia do Caniço.