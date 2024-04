Na sequência dos vários protocolos que tem vindo a estabelecer com diversas entidades no sentido de conseguir melhores condições para os residentes na freguesia, a Junta de São Pedro já estabeleceu, este ano, um protocolo com a Casa dos Óculos e, na última semana, voltou a chegar a acordo, desta vez com a empresa ‘Ervanária’.

Manuel Filipe afirma que esta é uma forma que o órgão de poder local encontrou para os moradores poderem ter vantagem na aquisição dos serviços e produtos destas lojas e, por sua vez, as mesmas têm publicidade e visibilidade com a divulgação feita pela Junta. No caso da ‘Ervanária’, há descontos na aquisição de produtos, conforme adianta Manuel Filipe.