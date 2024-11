A Junta de Freguesia de São Pedro e a Casa do Voluntario assinaram um protocolo assinado de cooperação que “vai de encontro àquela que tem sido uma das principais preocupações do executivo da Junta que é a área social e o apoio àqueles que mais precisão”.

A Casa do Voluntario que recentemente passou a ter instalações físicas na freguesia de São Pedro possui projetos específicos que justificam este protocolo como é o caso do projeto CODIS (Centro Ocupacional de Desenvolvimento e Inclusão Social) - Atelier Ocupacional foi criado devido ao aumento do número de pessoas em situação de sem-abrigo, no Concelho do Funchal, e de pessoas em risco de exclusão social.

Os beneficiários do CODIS devem estar sem consumos de substâncias psicoativas, como álcool e drogas. O respetivo encaminhamento é realizado através das entidades públicas e privadas da Região.

“Este projeto visa a reabilitação das capacidades e das competências sociais, o desenvolvimento de hábitos e rotinas saudáveis e a promoção da reintegração profissional, através de atividades e do conhecimento da oferta formativa na Região. A participação dos beneficiários é de acordo com a sua disponibilidade e motivação”, refere a Junta, em comunicado, acrescentando que o mesmo “destaca-se por ter um caráter multifacetado e inovador, sendo que desenvolve atividades de acordo com as necessidades e interesses de cada beneficiário, procurando dar ênfase às suas capacidades pessoais e sociais, prevenindo reincidências. Para além disso, diferencia-se pela promoção da saúde mental e um acompanhamento individualizado”.

O projeto irá desenvolver-se através de uma equipa multidisciplinar e de um grupo de voluntários com conhecimentos adequados à intervenção.