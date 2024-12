A Junta de Freguesia da Ponta do Pargo promove, no próximo dia 14 de dezembro, na Praça do Centro Cívico, pelas 17h00, a iniciativa ‘Mercadinho de Natal’.

O evento promete uma tarde carregada de animação, com a subida a palco, pelas 17h30, do Grupo de cordas da Fajã da Ovelha, seguindo-se D’Canto a Canto, pelas 19h00, e Roberto Jardim, pelas 20h00.

A noite continua com humor à mistura, estando aprazada para as 21h00 a atuação dos 4Litro. Seguir-se-á Bima, pelas 22h30. Às 23h30, o DJ Paulo Veloso será o responsável por contemplar o final do certame com sonoridades.