JSD debateu presente e futuro do Município do Funchal

No final de tarde da última segunda-feira, a JSD Funchal realizou a iniciativa “Pensar o Funchal, Projetar o Futuro”, um debate de discussão de políticas municipais que contou com Cristina Pedra, presidente da Câmara Municipal do Funchal, e José Luís Nunes, presidente da Assembleia Municipal do Funchal, como oradores.

O estabelecimento ‘Esplanada Teleférico’ recebeu este debate e a moderação ficou a cargo de Sara Ricardo. Os jovens social-democratas abordaram diversos temas que dizem respeito à atualidade do município, desde as políticas para a fixação jovem até à mobilidade e à segurança.

A este propósito, o presidente da JSD Funchal, João Gomes da Silva, afirma que “o grande objetivo da iniciativa consistiu em promover um debate do estado da cidade em registo informal”.

“Procurámos reunir os nossos jovens e os principais decisores políticos do PSD no Funchal para efetuar um balanço destes três anos de governação e para projetar as prioridades do último ano de mandato”, explica o jovem dirigente, citado em comunicado de imprensa.

Na sua intervenção, Cristina Pedra reiterou “o compromisso contínuo de aliviar fiscalmente as famílias funchalenses”, referindo-se aos 23,5 milhões de euros de receitas de IRS que já foram devolvidos aos munícipes desde 2021. A presidente da edilidade abordou ainda outras prioridades da atuação do seu executivo.

Quanto à mobilidade no Funchal, Cristina Pedra elogia a medida tomada pelo Governo Regional relativamente aos passes gratuitos e garante “continuar a procurar soluções no que concerne à problemática do estacionamento no centro da cidade”.

Entre outros temas, em relação à segurança, clarificou que somente a PSP terá acesso às imagens do anunciado sistema de videovigilância composto por 44 câmaras.

Por sua vez, José Luís Nunes começou por abordar os principais desafios que tem encontrado na presidência da Assembleia Municipal do Funchal, deixando palavras de apreço a Pedro Calado, ao atual executivo e ainda a João Paulo Marques, líder da bancada municipal da coligação Funchal Sempre à frente.

Questionado pela plateia, o médico pediatra partilhou ainda as suas preocupações quanto “ao envelhecimento da população e à baixa natalidade”, remetendo para “medidas concretas que amenizem o inverno demográfico que atravessamos”. José Luís Nunes que encerrou o debate pedindo aos jovens social-democratas que sejam “um foco de união e de esperança e que renovem a cada dia a vontade de lutar pelo futuro do Funchal e da Madeira”.