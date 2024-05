JPP questiona se Albuquerque “estará a enganar os bananicultores”

“Uma consulta nesta semana ao site da GESBA demonstra o preço da banana extra para o Inverno igual ao de Verão, ou seja, de 64 cêntimos, quando ainda esta semana, após Albuquerque ter anunciado a banana a um euro no debate na RTP Madeira do dia 16 deste mês, o site havia sido atualizado apenas para o Verão. Estamos perante mais um embuste eleitoral?” questionou Élvio Sousa, líder do JPP e numa ação de proximidade junto dos bananicultores de Santo António, no Funchal.

“A GESBA vai pagar a banana na época de Inverno a um euro? É porque os madeirenses já estão fartos da falta de palavra de Miguel Albuquerque e as suas promessas não cumpridas”, questionou o candidato à presidência do Governo Regional.

“O aumento, ainda muito aquém do prometido de um euro, é de desconfiar pois o JPP já havia apresentado no Parlamento Regional e foi chumbado pela maioria PSD/CDS e PAN, impedindo desde então os agricultores de poderem compensar os aumentos do custo de vida, nomeadamente dos combustíveis, do gás, dos alimentos, dos transportes, da eletricidade e da água, e também os aumentos com os custos específicos da atividade como os adubos, os produtos fitofarmaceuticos, a mão-de-obra, entre outros”, acrescentou Élvio Sousa.

“São ações de desespero numa autêntica corrida contra o prejuízo, onde primeiro a GESBA alterou os valores a pagar apenas no Verão, agora já inclui os valores para o Inverno, para que os bananicultores passem a receber 64 cêntimos. Curiosamente, os valores pagos aos bananicultores no inverno sempre foram superiores aos valores de Verão, por haver menos oferta e mais procura. Será uma mera coincidência a dias das eleições?”, finalizou o cabeça de lista do JPP.