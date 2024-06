Decorre nesta altura um encontro entre militantes do JPP, no hotel Vila Galé, em Santa Cruz, com o duplo propósito de promover o debate em torno da atualidade política regional, nomeadamente no que concerne à análise do Programa de Governo ontem apresentado, bem como anunciar o lançamento de uma revista que tem o propósito de lembrar a génese do partido, fundando em abril de 2009, no Município de Santa Cruz.

Durante a tarde, está também agendada uma reunião da Comissão Política do JPP, que também se debruçará sobre a intenção de voto na Moção de Confiança que será submetido a votação no Parlamento na próxima quinta-feira.

Às 21 horas de hoje, será promovida uma conferência de imprensa onde Élvio Sousa dará a conhecer as conclusões desta reflexão interna.