JPP promete “mudar o destino da Região”

O Juntos Pelo Povo acaba de proceder à entrega da lista candidata às Eleições Regionais de 2024.

Na ocasião, Élvio Sousa, número 1 de uma lista que é secundada por Filipe Sousa, que suspendeu o mandato autárquico em Santa Cruz, apontou o próximo ato eleitoral como “o momento certo para a população da Madeira e Porto Santo confiar no JPP como uma solução”.

Afirmando-se como “candidato a deputado e a presidente do Governo”, o cabeça de lista referiu o “programa reformista” do JPP, que assenta em “seis áreas fundamentais” para combater “o descalabro do governo PSD/CDS com o apoio do PAN”.

O JPP aponta como prioridades as reformas na área da saúde, nomeadamente no que toca ao combate às listas de espera, a redução progressiva e gradual dos impostos, a valorização do setor da agricultura, reformas na área da mobilidade e transportes, com um projeto para a ligação ferry “sem subsidiação”, a redução gradual da carga fiscal e um investimento de 15% no setor da habitação.

Sublinhando que “este governo de Miguel Albuquerque foi o mais despesista de que há memória”, Élvio Sousa sublinha que o programa do JPP assenta em 15 propostas “para mudar o destino da Região e aumentar a qualidade de vida dos madeirenses e porto-santenses”.

Importa referir que o programa do JPP será apresentado amanhã, em Machico.