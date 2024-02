Élvio Sousa (JPP), acusa a autarca do Funchal, Cristina Pedra, de “incoerência”, quanto à taxa turística.

“Há mais um resistente para se juntar à claque do PSD e do CDS. Hoje, enquanto as famílias e as empresas do Funchal, esta ano, tiveram um aumento de 6% na agua e nos resíduos, estes senhores silenciam essa carga fiscal sobre os funchalenses”.

“Essa Câmara gastou em viagens, estadias e alojamentos, 1 milhão de euros. O que é que esconde Cristina Pedra e a Câmara do Funchal? Nós pedimos esses papelinhos. Se diz que não gastou, qual é o problema de mostrar esses papelinhos?”, questiona o deputado do JPP.

Rendeu-se à “paixão da taxa turística”, vincou Élvio Sousa.

“Vamos para os tribunais para descobrir onde os senhores andam a gastar o dinheiro dos contribuintes”, rematou.