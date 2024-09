O JPP anunciou, hoje, o lançamento do seu novo website, já disponível a partir desta segunda-feira, 23 de setembro.

“A nova plataforma digital surge com um design renovado e mais moderno, acompanhando as necessidades comunicacionais do partido e reforçando o compromisso com a transparência e a proximidade aos cidadãos”, revela o partido, acrescentando que “o website do JPP mantém o importante Portal da Transparência e passa a contar com novas funcionalidades, como por exemplo, uma secção para sugestões e outra para denúncias, promovendo dessa forma maior interação com os cidadãos e sua participação cívica”.

Além disso, o JPP diz registar “com entusiasmo o significativo aumento de militância, quando, por exemplo e segundo os últimos dados contabilizados, apenas em junho de 2024, o número de novos militantes cresceu 87% em relação ao ano anterior, demonstrando a confiança crescente dos cidadãos no projeto do JPP e nos seus valores”.

“Com esta renovação digital e o aumento da nossa base de apoio, o JPP reforça o seu compromisso com a construção de uma sociedade mais justa e equitativa e convida militantes, simpatizantes e cidadãos em geral a utilizar esta ferramenta que mantém o mesmo endereço de sempre: juntospelopovo.pt”, remata o partido.