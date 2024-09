Na sequência da ausência do presidente do Governo Regional na audição parlamentar sobre os incêndios, consultar notícia, aqui , o secretário-geral do JPP acusa Albuquerque de ter “medo”. De ir ao parlamento e da verdade.

“Está com medo de ir à Assembleia, por que razão?”, quer saber Élvio Sousa. “Será por saber que cometeu erros graves, apesar de continuar a vender a ‘estratégia de sucesso’ enquanto dezenas de famílias, apavoradas e em sofrimento, passaram noites e dias sem dormir e ele refestelava-se no bem-bom, no areal do Porto Santo?”, atira o político.

Para o JPP, a decisão de Albuquerque, em responde por escrito, significa uma “incomensurável falta de respeito”, apelando para que as pessoas estejam atentas, “tomando nota dos comportamentos inconsequentes” do líder do executivo.

Élvio Sousa recordou uma entrevista que Albuquerque concedeu a Maria João Avilez, onde elogiava o salutar debate democrático e, nesse sentido, o partido quer saber “onde está” esse Miguel Albuquerque, que não se escusa ao debate.

O JPP, termina, insistindo que o social-democrata “não é de confiança”.