O secretário-geral do PSD defendeu hoje que os interesses da Madeira e do PSD têm de se sobrepor a outros interesses.

”Temos de saber colocar em primeiro lugar o interesse da Madeira e do PSD”, disse, na intervenção no 19.º Congresso Regional do PSD Madeira.

José Prada disse que o partido está a iniciar “um novo ciclo” e, citando o que tinha dito Jaime Filipe Ramos momentos antes, apelou à união dos social-democratas: “Não há o lado A, nem o lado B. Somos todos PSD”.

”Sabemos que os tempos de hoje são de grandes exigências, mas também sabemos que estamos preparados”, referiu.