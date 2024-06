O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira esteve presente, ontem, no início das comemorações dos 25 anos da ordenação episcopal do Bispo Emérito do Funchal, conforme sustenta comunicado enviado às redações.

As comemorações decorrem em Loulé, de onde D. António Carrilho é natural.

Na ocasião, José Manuel Rodrigues aproveitou para elogiar o percurso de D. António Carrilho no Funchal, deixando uma “mensagem de reconhecimento e júbilo pelo trabalho desenvolvido por D. António Carrilho à frente da Diocese do Funchal, durante 12 anos”.

Refira-se que, no Funchal, as bodas de prata episcopais de D. António Carrilho foram assinaladas no dia 28 de maio, englobando um concerto de homenagem realizado na Igreja do Colégio.

A celebração eucarística, na Sé do Funchal, ocorreu no dia posterior.