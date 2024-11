O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira congratula-se com a eleição da Madeira como Melhor Destino Insular do Mundo, nos ‘World Travel Awards’, pelo décimo ano consecutivo, o que é de louvar e enaltecer.

“O galardão é o reconhecimento, conferido por quem nos visita, da dedicação de todos os que trabalham no setor do turismo. Este importante prémio reforça o estatuto de qualidade e de excelência da Madeira e do Porto Santo enquanto destinos turísticos, bem como reflete a arte de bem receber dos madeirenses e os porto-santenses”, refere José Manuel Rodrigues, em comunicado, acrescentando que o reconhecimento da qualidade, conferida com esta distinção de Melhor Destino Insular do Mundo, “deve ser um incentivo à continuidade da valorização do meio-ambiente e da conservação da natureza, para que continuemos a merecer as atenções do Mundo, enquanto destino a visitar e revisitar”.

“A todos os meus parabéns!”, remata o presidente da ALRAM.