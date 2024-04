A primeira referência a Pedro Calado no 19.º Congresso Regional do PSD Madeira surgiu esta tarde pela voz de José Luís Nunes, presidente da Assembleia Municipal do Funchal.

José Luís Nunes referiu-se ao ex-autarca, que renunciou ao mandato no Funchal depois do envolvimento na investigação criminal, na qual foi constituído arguido, como “grande amigo”.

“Sinto-me um pouco órfão e espero que rapidamente mude de ideias e volte para o nosso lado”, afirmou, arrancando um aplauso dos congressistas.