O secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia afirmou hoje, na iniciativa que visa assinalar o Dia Internacional da Bengala Branca, que as escolas da Madeira são inclusivas, agregam todos, disponibilizam espaços para todos, dando a cada um, a condição necessária para que possam atingir o sucesso.

Um dos exemplos é a parceria com o Lions, que disponibiliza material que pode facilitar da aprendizagem, como adiantou.

Jorge Carvalho falava na Direção Regional de Educação, onde foi entregue, pelo Lions e pela divisão de acompanhamento da SRE à surdez e cegueira, material de apoio aos necessitados. No dia 9 de dezembro, o Lions volta a realizar uma iniciativa destas, desta feita na Escola Bartolomeu Perestrelo.

O secretário regional agradeceu ao Lions, na pessoa de Teresa Jardim, toda a colaboração que tem vindo a ser dada para os cegos e surdos. Destacou que trabalhar com estes alunos é exigente e pede muita dedicação. Agradeceu a quem se dedica a esta nobre missão, considerando que, para os jovens cegos e surdos, os desafios são ainda maiores.

”Sem a vossa colaboração, não seria possível desenvolvermos toda a competência instalada nas escolas”, afirmou o secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia.

A Divisão de Acompanhamento à Surdez e Cegueira (DASC), da Direção de Serviços de Educação Especial, unidade flexível da Direção Regional de Educação, conta com uma equipa especializada que intervém junto de crianças e jovens, com cegueira, baixa visão, surdez, ou surdocegueira, em colaboração com as Escolas de Referência no Domínio da Visão e para Educação Bilingue de Alunos Surdos, com a Divisão de Apoio Educativo Especializado e os Centros de Recursos Educativos Especializados e ainda com os restantes estabelecimentos de educação e ensino e serviços da RAM.

O seu âmbito de intervenção contempla, ainda, alunos adultos, em áreas curriculares específicas, tais como a Língua Gestual Portuguesa (LGP); Literacia Braille; Orientação e Mobilidade; Produtos de Apoio para Acesso ao Currículo; Atividades de Vida Diária e Competência Sociais. Assegura a intervenção técnica especializada, através de acompanhamento/Intervenção social, psicomotora, psicológica, audiológica e a nível da tradução e interpretação em LGP. Mediante as características específicas da Educação dos jovens Surdos e Cegos, ou com Baixa Visão, a DASC colabora no processo de transição, designadamente no encaminhamento para cursos profissionais e ensino superior, assim como nos processos de orientação, encaminhamento, inclusão e adaptação nos contextos académicos e profissionais.