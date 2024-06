O secretário regional da Educação, Jorge Carvalho, começou a defender o setor da Educação, na discussão em curso do Programa do Governo, com a apresentação do TPC.

Neste sentido, assinalou que, em nove anos, o número de alunos a frequentar o ensino secundário e superior aumentou.

Quanto aos que frequentaram o ensino apenas até ao 9.º ano, o número diminuiu 21,5%, entre 2012 e 2022, enquanto os que frequentaram o secundário subiu 54,4% e o ensino superior 67,3%.

Por outro lado, citou os dados do PISA, o programa de avaliação internacional, referindo que os alunos madeirenses atingiram uma pontuação superior à média da OCDE.

A taxa de abandono escolar estava, em 2023, nos 9,3% - acrescentou.

“Os dados apresentados traduzem as melhorias efetivas de todos os indicadores de avaliação de um sistema educativo e demonstram quanto os madeirenses compreendem a importância da Educação, sendo justo destacar particularmente os esforços das famílias, o desempenho profissional da classe docente, a organização exemplar das escolas e a motivação dos jovens”, referiu.