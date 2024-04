“É agora que temos de dar o exemplo se estamos ou não com o partido”, desafiou hoje Jaime Filipe Ramos, no 19.º Congresso Regional do PSD Madeira.

“Aqueles que batem no peito e dizem que são social-democratas, provem-no. Provem aqui, provem aos outros lá fora”, disse.

Jaime Filipe Ramos aceita que haja “divergências” dentro do partido, mas não recebe “lições de ninguém”, e atirou: “Todos têm de aceitar os resultados. Quem ganha e quem perde. Quem perde tem de respeitar”, sublinhou.

“Eu aceito que haja críticas, mas não posso aceitar quem faz o jogo do adversário. Somos todos PSD. Não é A ou B. É PSD”, disse.

Depois, defendeu que é preciso “um PSD vivo e dinâmico” e considerou que este é o “tempo de convergência”, porque lá fora os madeirenses estão “atentos” ao que se está a passar no congresso.

“Os erros que cometermos aqui ,vamos pagar. E não será só uns, todos temos a perder”, avisou.

“Cuidado com aquilo que fazemos, porque mais tarde podemos pagar”, renovou o alerta.