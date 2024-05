Bom dia!

- A sessão de abertura do 4.º Congresso Nacional do Ombro e Cotovelo, organizado pela Sociedade Portuguesa do Ombro e Cotovelo, está agendada para as 8h45, no Hotel The Views Monumental, no Funchal.

- Pelas 10h00, o encerramento da exposição dos trabalhos do 1.º concurso ‘Eu Desenho no Jardim’, no átrio da Câmara Municipal do Funchal, onde serão anunciados os vencedores.

- Às 11h00, a cerimónia de entrega de prémios do concurso literário ‘A Ética na Vida e no Desporto’, na Direção Regional de Desporto, na Rua das Hortas, n.º 28.

- O Parlamento Jovem Regional 2024 realiza-se, a partir das 14h00, na Assembleia Legislativa da Madeira.

- Às 12h00, na Secretaria Regional da Saúde, à Rua da Carreira, nº 107, Funchal, a assinatura do contrato-programa entre o Governo Regional, através da Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil, e a Associação SANAS Madeira.

- ‘A longa ceia de Natal’, de Thornton Wilder, no Teatro Municipal Baltazar Dias, às 15h00.

- Pelas 16h00, o presidente do Governo Regional visita o novo empreendimento de comércio e restauração – The Port House – à Avenida Sá Carneiro.

- A Praça do Povo no Funchal acolhe, entre as 18h00 e as 22h00, a exposição da Madeira Classic Car Revival.

- Nos jardins do Museu da Quinta das Cruzes pode assistir, com inico às 20h00, ao ‘Sonho de uma Noite de Verão’, de William Shakespeare, pela Associação Avesso.