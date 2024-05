Bom dia! É quinta-feira!

* O secretário regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, participa na Cerimónia de Abertura do 2.º Congresso Nacional de Emergência Pré-Hospitalar, pelas 9h00, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal.

* Terá lugar hoje, às 9h30, a reunião do executivo da Câmara Municipal do Funchal. As declarações no final da reunião estão previstas para as 12h00.

* Arranca hoje, pelas 10h00, a 12.ª Feira do Livro de Machico, no Largo da Praça. O evento prolonga-se até domingo, 26 de maio.

* O representante da República para a RAM, juiz conselheiro Ireneu Cabral Barreto, recebe, no Palácio de São Lourenço, pelas 11h00, o 2.º comandante cessante da Zona Militar da Madeira e atual comandante da Brigada de Intervenção do Exército Português, Brigadeiro-General Manuel Moreira Freire.

* O secretário regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, estará presente na cerimónia de assinatura do contrato com a empresa que irá assegurar a presença do meio aéreo na RAM, nos próximos 3 anos. A cerimónia decorre pelas 12h00, no salão nobre do Governo Regional.

* Inaugura pelas 14h00, na Casa da Cultura de Santa Cruz, sala Desertas, 2.º piso, uma exposição com trabalhos inéditos realizados pelos alunos da primeira turma do curso de Artes Visuais da Escola Básica e Secundária de Santa Cruz.

* Inicia-se hoje até 26 de maio, domingo, na Marginal da Ribeira Brava, mais uma Festa da Cerveja, Doses e Petiscos. Serão certamente quatro dias de animação que serão hidratados com cervejas de inúmeros sabores, muitas delas artesanais, aqui acompanhadas por gastronomia variada para petiscar. O certame inicia-se pelas 18h00.

* Entre hoje e domingo, 26 de maio, sobe ao palco a peça de teatro ‘A Longa Ceia de Natal’, de Thornton Wilder, uma coprodução do Teatro Municipal Baltazar Dias com a Teatro Feiticeiro do Norte. A sessão de estreia está agendada para as 20h00.