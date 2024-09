Bom dia!

Conheça a agenda que preenche as comemorações do Dia Mundial do Turismo.

- Na Sala da Assembleia Municipal do Funchal, entre as 9h00 e as 13h30, vai ocorrer a conferência internacional a Cruise Atlantic Islands (CAI) Conference 2024.

- A Associação de Investigação Científica do Atlântico (AICA) realiza, entre as 9h30 e as 12h30, a conferência ‘Turismo na Madeira: Presente e Futuro’, no Museu de Eletricidade Casa da Luz.

- No Convento de Santa Clara, vai decorrer a cerimónia de entrega das 21 medalhas de Mérito Turístico, que pretende distinguir pessoas singulares e coletivas que contribuíram para a elevação do turismo da Madeira. O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, preside ao evento que tem início marcado para as 11h00.

- No Largo da Restauração, Funchal, no âmbito da Semana da Alimentação, realiza-se a Sopa Comunitária, a partir das 11h00. Vai poder provar as sopas de chícharo, castanha e de trigo.

- A sessão de encerramento do 6.º Encontro Nacional de Limpeza Urbana, no Centro de Congressos Vidamar Resort Hotel, está marcada para as 12h30.

- Entre as 14h00 e as 20h00, no edifício da Reitoria da Universidade da Madeira, Colégio dos Jesuítas, tem lugar a Noite Europeia dos Investigadores da Macaronésia – Macaronight 2024.

- Pelas 16h00, no Porto Moniz, a abertura de um espaço para acolher na Região a Associação de Municípios Portugueses do Vinho.

- A entrega de prémios de mérito aos alunos da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos do Caniço está agendada para as 16h30, no auditório da instituição escolar.

- No Plaza Madeira, às 17h30, Fátima Aveiro, presidente do Banco Alimentar, e Fabíola Pereira, membro do Conselho do PortoBay Hotels & Resorts, vão abordar o tema da Responsabilidade Social.

- Às 18h00, no Teatro Baltazar Dias, a apresentação do livro ‘anda, Diana’, com Diana Niepce e Filipe Gonçalves.

- A partir das 18h00, na Quinta Magnólia, a segunda edição do ‘Carvão em brasa’, produzido pelo Estúdio 21. O convite é para uma experiência que passa pela música, natureza, gastronomia, património e cultura.

- No Museu Henrique e Francisco Franco, atua às 18h00 o quarteto ‘Funchal Guitar Quartet’, composto por Emanuel Faria, Rafael Abreu, Rita Miragaia e Romeu Curto.

- Às 20h00, em Santana, no Festival de Teatro Alternativo, pode ver o espetáculo ‘A Mais Velha delas Todas’, com Constança de Jesus e Inês Tecedeiro.