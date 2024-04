Realizou-se, durante a manhã de ontem, a IV Edição Plogging Challenge Portugal – Caniço, que contou com a participação de 4 escolas da freguesia e mais de 200 participantes.

Conforme informa uma nota enviada à redação, o ‘plogging’ “consiste numa atividade que combina a corrida, ao longo de um percurso previamente definido, com a recolha de lixo”.

Note-se que este evento se insere num conjunto de atividades que a Junta de Freguesia do Caniço tem previsto realizar para renovar o estatuto de Eco-Freguesia,

Quanto a este desafio, explica a junta, “os participantes partiram das respetivas escolas, percorrendo um percurso previamente definido até ao Largo Padre Lomelino recolhendo e separando os resíduos pelo caminho”.

Dos resíduos recolhidos, destacaram-se 15kg de plástico, 5kg de papel e 2,5kg em beatas e filtros de tabaco.Esta iniciativa organizada pela Junta de Freguesia do Caniço, contou com a colaboração das escolas da freguesia, da Polícia de Segurança Pública e da Câmara Municipal de Santa Cruz, com o propósito de “potenciar uma cidade mais limpa e agradável. além de uma sociedade mais consciente e ativa no plano ambiental”, a que se junta uma vertente de atividade física.