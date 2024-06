O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê uma terça-feira chuvosa na Madeira, com a temperatura máxima a chegar aos 24º C em toda a Região Autónoma.

“Períodos de céu muito nublado. Períodos de chuva, passando a regime de aguaceiros fracos e pouco frequentes a partir da manhã. Vento fraco a moderado (10 a 30 km/h) de norte, soprando por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas a partir da tarde. Pequena subida da temperatura mínima na vertente sul da ilhada Madeira”, esta a informação que constava ontem na página daquele instituto.

Para o Funchal, estão também previstos períodos de chuva, passando a regime de aguaceiros fracos a partir da manhã. O vento será franco e está prevista uma pequena subida da temperatura.

Quanto ao estado do mar, na costa Norte, as ondas serão de noroeste com 1 a 1,5 metros. Já na costa Sul, serão inferiores a 1 metro. A temperatura da água do mar continua a rondar os 21/22ºC.