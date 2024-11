Interrupção do abastecimento de água no Caminho do Comboio

No âmbito da Empreitada de Controlo e Monitorização de Fugas das redes de água associado ao sistema de telegestão existente no Concelho do Funchal, a Câmara Municipal do Funchal informa que será necessário interromper o fornecimento de água no caminho do Comboio , amanhã, quinta-feira , com início às 18h00 e por prazo estimado de cinco horas.

Os arruamentos afetados pela interrupção de abastecimento de água são o Caminho do Comboio e Impasse do Comboio, junto à Escola da Levada.

As Águas do Funchal dão conta que farão “o possível para minimizar os inconvenientes provocados por esta intervenção”.