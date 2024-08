Instituto de Florestas promove visitas na Laurissilva

No âmbito dos 25 anos Laurissilva da Madeira como Património Mundial Natural da UNESCO, o Instituto de Florestas e Conservação da Natureza dá continuidade às visitas ‘Na Laurissilva com..., na tarde do próximo dia 13 de agosto.

Esta visita à Laurissilva, será guiada por Carlos Lobo, sob o tema ‘Flora endémica’, e será realizada ao longo do Parque Florestal do Ribeiro Frio.

As inscrições são limitadas, de carater obrigatório e serão aceites por ordem de chegada.

Faça a sua inscrição aqui: https://forms.gle/cjiv1TQLxJLUiZPq8.

Mais informações: 291145594