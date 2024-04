O índice de prevalência do cancro da mama na Madeira é semelhante ao verificado a nível nacional. Garantia deixada, há momentos, pelo secretário regional de Saúde e Proteção Civil.

Foi no novo espaço da delegação na Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro que acabou de lançar a 11a edição da bolsa Rubina Barros. O novo espaço no edifício Elias Garcia, para o qual o acesso não exige escadarias, permite aos utentes com mobilidade reduzida, o acesso mais facilitado a um espaço no rés-do-chão.

O espaço hoje aberto custou 30 mil euros, mas Ricardo Sousa, presidente da delegação, lembrou o secretário regional de Saúde e Proteção Civil, que a instituição gostava de ter o apoio para uma sede. Pedro Ramos, por seu lado, destacou o trabalho “muito bom” feito pela delegação da Liga Contra o Cancro.

O empresário hoteleiro António Trindade, do grupo Porto Bay, e o DN, através de Ricardo Oliveira, também usaram da palavra, como parceiros na bolsa Rubina Barros, “que dá oportunidade aos investigadores de fazerem coisas melhores”. Ao longo dos últimos dez anos, investigadores da UMa têm contribuído para estudar o combate ao cancro. O secretário aproveitou a ocasião para falar da abordagem da doença oncológica, que tem vindo a obter cada vez mais respostas.

Melhorar a resposta, as várias formas de tratamento, os equipamentos são as respostas para o futuro. Numa altura em que a Região entra na medicina de precisão, o secretário regional de Saúde e Proteção anunciou que estão a chegar novos aparelhos que permitem melhores respostas no combate ao cancro.