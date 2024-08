200 agricultores foram afetados pelos incêndios recentes. De imediato, os técnicos da Direção Regional de Agricultura foram para o terreno. Ainda está a ser feita a contabilização dos prejuízos conforme sublinha o diretor regional.

Palavras proferidas na conferência de imprensa que acaba de ter início no edifício do Governo no Campo da Barca, a qual conta com a presença de diretores regionais e da secretária Rafaela Fernandes.

Por partes e no que toca à Agricultura, foi referido que há várias equipas no terreno.

Relativamente aos animais afetados, foram 41 produtores, sendo um deles que representa mais de uma centena de animais.

Morreram 24 caprinos e 1 bovino nestes incêndios que tiveram início na Serra de Água, Ribeira Brava, a 14 de agosto.

O incêndio deflagrou para os concelhos de Câmara de Lobos, Ponta do Sol, São Vicente e ainda ameaçou Santana.