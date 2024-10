Imaculado participa no ‘World CleanUp Day’

A Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria participou na campanha ‘World CleanUp Day – Limpar o Funchal do Mar à Serra’, promovida na passada sexta-feira pela Câmara Municipal do Funchal.

A iniciativa teve como objetivo sensibilizar e alertar a população sobre a importância de preservar o ambiente através de práticas diárias de limpeza e manutenção de espaços urbanos e naturais.

“Ao longo do dia, a equipa de higiene urbana da Junta, atualmente composta por seis elementos, envergou camisolas alusivas à campanha, sublinhando o seu compromisso com a causa”, refere o presidente Pedro Araújo, em comunicado.

Na ocasião, acompanhado pela vogal Elena Freitas, fez questão de destacar “o papel fundamental desta equipa no trabalho diário de manter as ruas e áreas públicas da freguesia limpas e bem cuidadas”.

Recorde-se que a Junta de Freguesia está a implementar, desde janeiro, um rigoroso plano de limpeza urbana, que inclui a limpeza de vias, espaços públicos, sarjetas, sumidouros, num total de quase 15 mil metros lineares.

“Todos os arruamentos sob a responsabilidade da Junta são limpos num ciclo de 12 dias, ficando três dias adicionais reservados para trabalhos complementares, garantindo que os espaços urbanos se mantenham em excelentes condições para os residentes e visitantes”, revela.

A Junta oferece ainda aos seus moradores um serviço gratuito de recolha de ‘monstros’ e ‘monos’ de pequena ou média dimensão, mediante marcação prévia, serviço que visa contribuir para uma freguesia mais saudável para todos.

Durante este dia de campanha, a equipa de limpeza concentrou-se no sítio das Lajes, uma das zonas mais acidentadas da freguesia e que tem recebido atenção especial do executivo devido à complexidade do seu terreno.