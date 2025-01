A Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria e a Associação Causa Social firmaram um acordo para oferecer serviços de reabilitação e psicomotricidade aos idosos da freguesia.

A iniciativa visa reforçar a rede de apoio social, identificando e acompanhando os idosos que necessitam desta assistência. Os serviços especializados serão realizados por um profissional da Associação Causa Social, com instruções específicas. Além disso, a parceria integra-se nos programas existentes na Junta, como a entrega de refeições e atividades de enriquecimento social, e em breve será lançado o programa Check In Sénior, que proporcionará um contacto diário com os idosos isolados.

O presidente da Junta, Pedro Araújo, destacou a prioridade dada ao bem-estar dos idosos, enquanto Maria Martins, da Associação Causa Social, enfatizou a importância da colaboração.