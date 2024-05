Imaculado celebra ‘Dia de Portugal’ com Torneio de Veteranos

A Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria, com o apoio do CF Carvalheiro, irá promover, no feriado de 10 de junho, o Torneio de Veteranos ‘Dia de Portugal’.

O torneio terá lugar, a partir das 18 horas, na Cidade Desportiva do CD Nacional.

Para além do CD Nacional e do CF Carvalheiro, o evento, oficialmente apresentado no final da tarde de ontem, na sede da Junta de Freguesia, contará também com a presença da equipa de veteranos do Gil Vicente.

Na apresentação do torneio, o presidente da Junta, Pedro Araújo, referiu que o evento pretende ”comemorar a história, a identidade, a cultura e os valores que nos unem enquanto portugueses”.

Na ocasião, o autarca felicitou o CD Nacional pelo regresso à I Liga, saudou o dinamismo da secção de veteranos do CF Carvalheiro e abordou o projeto Imaculado Saudável, que incentiva a prática desportiva em todas as idades.

Por seu turno, Marco Melo, vice-presidente do CF Carvalheiro e responsável da seção de veteranos, destacou “a visão da Junta no que se refere ao apoio ao desporto e ao associativismo, essenciais para a concretização deste evento”.

Já o representante da seção de veteranos do CD Nacional, Duarte Vieira, transmitiu a “enorme satisfação” dos alvi-negros por poderem não só participar no evento mas também acolhê-lo nas suas instalações.