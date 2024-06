A Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria deliberou a realização de pequenas empreitadas, nomeadamente para a requalificação das escadas no beco 50A da Rua das Lajes e em duas levadas: uma no Caminho dos Saltos e outra na Estrada dos Marmeleiros.

A decisão do executivo liderado por Pedro Araújo foi tomada com base na competência das Juntas em executar pequenas obras e no âmbito do contrato interadministrativo com a Câmara Municipal do Funchal, que inclui a realização de intervenções de proximidade.

As áreas a intervencionar apresentam um significativo estado de degradação, justificando a necessidade das obras que se iniciarão amanhã (segunda-feira) e deverão estar concluídas até ao final da semana. A intervenção nas levadas, uma no Caminho dos Saltos e outra na Estrada dos Marmeleiros, visa cessar infiltrações que afetam as casas próximas, enquanto a requalificação das escadas foca-se em questões de segurança.

A Junta do Imaculado Coração de Maria informa ainda que há outras áreas a necessitar de obras devidamente identificadas, através do contacto regular mantido com os moradores, sendo que algumas delas serão intervencionadas ainda no decorrer deste Verão.