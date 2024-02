Imaculado assinalou Carnaval com a população

O Imaculado Coração de Maria foi anfitrião de um evento de Carnava, na tarde deste domingo, em mais uma iniciativa promovida pela Junta de Freguesia, no Jardim de Santa Luzia.

Conforme destacou uma nota enviada à redação, “foram muitas as pessoas que marcaram presença naquele espaço icónico da freguesia e da cidade”, às quais o presidente da Junta, Pedro Araújo, deu as boas-vindas, aproveitando também o ensejo para felicitar um morador em dia de aniversário.

O espaço estava preparado com uma área de pinturas faciais, muito solicitado pelas diversas crianças presentes no Jardim, e até por alguns adultos, que quiseram registar o momento com uma ilustração.

A atuação de um grupo representativo da Associação de Animação Geringonça ajudou a animar as hostes, colocando todos os presentes a dançar ao ritmo do samba e de outros sons próprios desta festa.

Após esta atuação, o os presentes foram convidados a provarem sonhos e as malassadas com mel, iguarias tradicionais do carnaval madeirense que fizeram as delícias de adultos e crianças.

De registar o facto de muitos dos participantes terem trajado a rigor, dando outro colorido a esta festa.