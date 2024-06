Imaculado assegura atividades de verão a todas as crianças

Na mais recente reunião da Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria, realizada este sábado, foi deliberada e aprovada por unanimidade uma proposta para apoiar todas as crianças que se candidataram ao apoio a atividades de tempos livres (ATL).

De referir que as candidaturas, referentes a crianças até 14 anos pertencentes a agregados familiares carenciados da freguesia, foram recepcionadas pelos serviços administrativos com base nos critérios definidos no regulamento.

Para viabilizar este apoio, foi necessário proceder a uma alteração orçamental, aumentando a dotação da rubrica orçamental para um total de 4.675 euros, o que representa um acréscimo de 12,9% em relação ao ano anterior.

Desde 2021, o apoio em ATL concedido pela Junta mais do que duplicou, evidenciando a importância atribuída às atividades de tempos livres para as crianças da freguesia, que volta a atribuir um mês de atividade para cada candidatura.

Este reforço no apoio “sublinha o compromisso da Junta em proporcionar oportunidades de desenvolvimento e lazer às crianças das famílias mais carenciadas, refletindo a preocupação contínua com o seu bem-estar”.

As crianças serão integradas no ATL de Verão promovido pela Associação de Desenvolvimento Comunitário do Funchal – Garouta do Calhau, entidade selecionada pela Junta, que tem a sua base na freguesia, nomeadamente na Escola Bartolomeu Perestrelo.

O presidente da Junta de Freguesia, Pedro Araújo, reafirma “a dedicação do seu executivo em apoiar as famílias e assegurar que todas as crianças tenham acesso a atividades enriquecedoras durante o período de verão”.