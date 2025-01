A empresa Ilhapeixe iniciou no final do ano passado uma campanha publicitária intitulada ‘A Origem é Importante’, com o objetivo de educar os consumidores sobre o método de produção da sua ‘Dourada da Madeira’.

Esta iniciativa procura desmistificar preconceitos ainda existentes contra o cultivo de peixes, promovendo assim uma maior transparência e confiança.

A campanha utiliza tecnologia interativa para aproximar o consumidor da origem do produto. Um código QR, disponível junto da Dourada da Madeira, em pontos de venda aderentes (peixarias, supermercados e restaurantes), permite que os clientes tenham acesso, através dos seus smartphones, a informações detalhadas sobre todo o processo produtivo da Dourada da Madeira. Entre os tópicos abordados, estão a localização das explorações, práticas de alimentação, cuidados com a saúde e o método de abate utilizado.

De maneira a reforçar o seu compromisso com a transparência, a Ilhapeixe convida ainda os consumidores interessados a agendar uma visita presencial às suas instalações aquícolas. Assim, é possível conhecer de perto as práticas responsáveis que tornam a Dourada da Madeira um produto de excelência.

“Esta campanha reflete o compromisso da empresa em oferecer não apenas qualidade, mas também confiança e informação aos seus consumidores, fortalecendo assim a conexão entre a origem e o destino final: a mesa”, refere a empresa, num comunicado enviado à redação.