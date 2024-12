Gonçalo Maia Camelo, presidente da IL Madeira, em declarações à rádio JM-FM, declara que o partido rejeita uma coligação eleitoral “seja com quem for”.

Referindo-se à disponibilidade do PS para vincular acordos governamentais com diferentes forças partidárias, Camelo expõe que a Iniciativa Liberal “respeita”, no entanto, já comunicou a Paulo Cafôfo que não aceita o convite.

“Não perspetivamos fazer qualquer coligação pré-eleitoral ou pós-eleitoral, nem sequer qualquer acordo de Governo com quem quer que seja e, muito menos, estaríamos disponíveis para integrar uma frente de esquerda que, para além do PS, integrasse, por exemplo, o Bloco de Esquerda e o PAN, portanto, como lhe disse, com o devido respeito, é uma solução que não nos faz qualquer sentido”, refere, lembrando que “a IL é um partido com uma identidade própria muito vincada, com ideias próprias e propostas próprias”.

“Não vejo qualquer possibilidade de integrarmos uma coligação ou uma frente deste tipo”, remata.