Redução de impostos, assim como diminuição anual da dívida do Estado e redução das listas de espera na Saúde são as três propostas que a IL quer no novo documento do Programa de Governo para, no limite, se absterem.

A Iniciativa Liberal (IL), avança, esta manhã, para a terceira ronda de diálogo com o Governo Regional, cujas negociações são encabeçadas pelo secretário Jorge Carvalho, igualmente responsável pelos assuntos parlamentares, o secretário das Finanças, Rogério Gouveia, e o chefe do gabinete da presidência, Rui Abreu.

Nuno Morna e Alícia Teixeira, da IL, já se encontram no interior do salão nobre do Governo Regional com o objetivo de incorporar mais três propostas das cinco que constam no caderno de encargos dos liberais.

Asseguradas no Programa de Governo, que tem de ser apresentado até dia 6 de julho para cumprir o prazo dos trinta dias após a tomada de posse, sendo que ainda não há uma solução à vista, já estão, deste partido, a proposta que consta acerca do Portal da Transparência e Mobilidade Aérea.

Esta última, para que seja aplicado o modelo dos estudantes insulares a todos os residentes na RAM, significando que todos pagam apenas os 86 euros das viagens, com as contas a serem acertadas entre as entidades.

“Em cinco medidas, há duas que consensualizamos e que irão integrar o texto do Programa de Governo. É um passo no sentido de nos podermos entender”, advogava Nuno Morna na quarta-feira, esclarecendo, todavia, que apenas mudam de voto contra para abstenção.